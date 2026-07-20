Стали известны школы Прикамья, где будут ставить оценки за поведение

Министерство образования Пермского края назвало школы, где с 1 сентября 2026 года начнут выставлять оценки за поведение, сообщает «Новый компаньон».
Вместо привычных отметок за поведение введут трехуровневую шкалу: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». Новая система коснётся школьников с первого по восьмой класс. Пермский край вошёл в число регионов, где тестирование начнётся в первую очередь — параллельно эксперимент запустят ещё в нескольких субъектах России. Инициатива исходит из федерального центра. Если эксперимент в Прикамье признают успешным, массовое внедрение аттестации за поведение по всей стране запланировано на сентябрь 2027 года.
В пилотном проекте участвуют десять учебных заведений:
Пермь: лицей № 2, школа № 127, школа № 96, предметно-языковая школа «Дуплекс»;
Лысьва: СОШ № 3 и 7;
Кунгур: лицей № 1 и Плехановская СОШ;
Соликамск: СОШ № 7;
Гамово: средняя школа «Алгоритм».
Ранее сайт perm.aif.ru писал о том, что губернатор Пермского края поручил региональному Министерству образования и науки разработать программу «Пермский земский учитель».