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Стали известны школы Прикамья, где будут ставить оценки за поведение

В пилотном проекте участвуют десять учебных заведений.

Министерство образования Пермского края назвало школы, где с 1 сентября 2026 года начнут выставлять оценки за поведение, сообщает «Новый компаньон».

Вместо привычных отметок за поведение введут трехуровневую шкалу: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». Новая система коснётся школьников с первого по восьмой класс. Пермский край вошёл в число регионов, где тестирование начнётся в первую очередь — параллельно эксперимент запустят ещё в нескольких субъектах России. Инициатива исходит из федерального центра. Если эксперимент в Прикамье признают успешным, массовое внедрение аттестации за поведение по всей стране запланировано на сентябрь 2027 года.

В пилотном проекте участвуют десять учебных заведений:

Пермь: лицей № 2, школа № 127, школа № 96, предметно-языковая школа «Дуплекс»;

Лысьва: СОШ № 3 и 7;

Кунгур: лицей № 1 и Плехановская СОШ;

Соликамск: СОШ № 7;

Гамово: средняя школа «Алгоритм».

Ранее сайт perm.aif.ru писал о том, что губернатор Пермского края поручил региональному Министерству образования и науки разработать программу «Пермский земский учитель».