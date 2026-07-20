Стали известны школы Прикамья, где будут ставить оценки за поведение

Вместо привычных отметок за поведение введут трехуровневую шкалу: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». Новая система коснётся школьников с первого по восьмой класс. Пермский край вошёл в число регионов, где тестирование начнётся в первую очередь — параллельно эксперимент запустят ещё в нескольких субъектах России. Инициатива исходит из федерального центра. Если эксперимент в Прикамье признают успешным, массовое внедрение аттестации за поведение по всей стране запланировано на сентябрь 2027 года.