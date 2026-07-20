Второй и третий классы пожароопасности действуют в нижегородских лесах

Второй и местами третий класс пожароопасности фиксируются в лесах на территории Нижегородской области. Об этом сообщается в канале министерства лесного хозяйства региона в мессенджере МАХ.
II класс пожароопасности (КПО) полностью действует в лесах Арзамаса, Выксы, Кулебак, Нижнего Новгорода, Сарова, Первомайска, Чкаловска, Шахуньи, а также Ардатовского, Большеболдинского, Большемурашкинского, Бутурлинского, Вадского, Вачского, Ветлужского, Вознесенского, Воротынского, Гагинского, Городецкого, Дальнеконстантиновского, Дивеевского, Княгининского, Краснооктябрьского, Лукояновского, Навашинского, Павловского, Перевозского, Пильнинского, Починковского, Сергачского, Сеченовского, Сокольского, Сосновского, Спасского, Тонкинского, Тоншаевского, Шарангского и Шатковского муниципальных округов.
В лесах Дзержинска, Бора, Балахнинского, Богородского, Варнавинского, Володарского, Ковернинского, Лысковского и Уренского муниципальных округов частично действует III класс пожароопасности, а в лесах Воскресенского, Краснобаковского и Семеновского муниципальных округов полностью.
На сайте Минлесхоза Нижегородской области в ежедневном режиме обновляется карта пожарной опасности. На ней отмечаются районы, где действует запрет на посещение лесов.
Напомним, что нижегородский Минлесхоз проверил оснащенность лесопожарных станций в условиях высокой пожароопасности.