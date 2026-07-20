ГАИ предупредила белорусов о последствиях съемок места ДТП другими водителями

Иногда водители, чтобы заснять ДТП, останавливаются с включенной световой сигнализацией. А это нарушение правил остановки, что к тому же создает критическую угрозу для безопасности. При этом припаркованная у обочины или на проезжей части машина с мигающими оранжевыми огнями дезориентирует других водителей, сужает и без того ограниченный из-за аварии проезд и перекрывает обзор. Также другие автомобили могу создать препятствия для экипажей скорой помощи, МЧС и нарядов ГАИ.