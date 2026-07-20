ГАИ предупредила белорусов о последствиях съемок места ДТП другими водителями

В Госавтоинспекции сказали, что произойдет, если другие водители будут снимать ДТП на фото и видео.
Так, в ГАИ назвали массовой и крайне опасной привычку фиксировать ДТП на камеру телефона для соцсетей. Многие водители начинают притормаживать у места аварии, достают гаджеты и снимают прямо на ходу или паркуются неподалеку, чтобы заснять ДТП.
— Такое любопытство несет в себе колоссальную угрозу и очень часто становится причиной возникновения новых, куда более тяжелых аварий, — предупредили правоохранители.
Например, из-за съемок ДТП резко и непредсказуемо меняется ритм дорожного движения вокруг места происшествия. Снимающий видео водитель отвлекается на экран смартфона, инстинктивно убирает ногу с педали газа и замедляет ход. В условиях плотного транспортного потока такое внезапное и необоснованное торможение вызывает цепную реакцию попутного транспорта. Другие водители не успевают вовремя среагировать на резкую остановку, происходит серия попутных столкновений.
— В итоге на месте одного ДТП мгновенно возникает второе и третье, парализуется движение на всей трассе, — констатировали в ГАИ.
Иногда водители, чтобы заснять ДТП, останавливаются с включенной световой сигнализацией. А это нарушение правил остановки, что к тому же создает критическую угрозу для безопасности. При этом припаркованная у обочины или на проезжей части машина с мигающими оранжевыми огнями дезориентирует других водителей, сужает и без того ограниченный из-за аварии проезд и перекрывает обзор. Также другие автомобили могу создать препятствия для экипажей скорой помощи, МЧС и нарядов ГАИ.
В ГАИ заявили, что водителям следует плавно проезжать зону ДТП, без резких ускорений и торможений и полностью сконцентрировать свое внимание на траектории движения впереди идущих машин и командах регулировщика, если он работает. Телефоны и любые другие гаджеты в этот момент должны быть полностью исключены из пользования.
Если человек стал свидетелем аварии, куда еще не прибыли экстренные службы, ему следует оперативно передать информацию по номеру 102.
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