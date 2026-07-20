Остановки по маршруту метробуса в Воронеже обновит попавший под дело «Дорожник»

По данным Rusprofile, ООО «Дорожник» было зарегистрировано в Воронеже в августе 1998 года. Основной вид деятельности — строительство автодорог и автомагистралей. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. 33,3% компании принадлежит ее гендиректору Артуру Абрамяну, 66,7% — Наталье Абрамян. По итогам 2025 года «Дорожник» получил выручку в 2,3 млрд руб. и чистую прибыль в 15 млн руб. Предыдущий год компания завершила с показателями в 3,3 млрд и 10 млн соответственно. С 2011 года «Дорожник» выиграл 308 госконтрактов на 14 млрд руб. в сумме. Крупнейший касается ремонта дорог общего пользования в Липецкой области за 955,5 млн руб.