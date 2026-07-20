Эксперт назвал напитки и продукты, которые могут заменить кофе

Если от кофе хочется отказаться полностью или хотя бы сократить его количество, заменить напиток можно более мягкими вариантами. Один из них — цикорий. У него характерный горьковатый вкус, напоминающий кофе, но при этом в нём нет кофеина. Ещё один вариант — матча: за счёт сочетания кофеина и L-теанина она даёт более плавный и спокойный тонизирующий эффект без резкой нервозности.