Музыкант и телеведущий Лео Канделаки показал красоту Арзамаса в шоу «Кто куда»

Выпуск трэвел-шоу «Кто куда» (16+), посвящённый Арзамасу, вышел на ТНТ 18 июля. Во втором сезоне Анжелика Стубайло и Лео Канделаки отправились в путешествие по всей России, чтобы сыграть по-крупному и ещё раз влюбиться в Родину.
За производство проекта отвечает GEN Production. В каждом городе, в который команда проекта попадает лишь на один день, ведущие выполняют смелые и сложные задания друг от друга. Их задача проста — справиться с испытанием быстрее, чем напарник. Выигрыш — право переночевать в роскошном отеле города. Тот, кому повезло меньше, отправляется спать в дешёвый хостес. Новой точкой на карте проекта и стал Арзамас.
Город покорил авторов программы своим колоритом: в кадр попал местный Исаакий — Воскресенский кафедральный собор, гости удивились мармеладу из лука, им продемонстрировали двухметровый валенок и рассказали легенду об арзамасских гусях.
Лео Канделаки прошёл проверку на прочность и от самого Арзамаса и от своей соведущей Анжелики Стубайло. За один день музыканту пришлось отловить настоящего гуся и прогуляться с ним по Прогонной улице, сварить мармелад из лука и свалять арзамасские валенки.
«Я теперь понимаю, почему раньше именно мужчины делали валенки. Действительно, для этого нужен большой физический труд! Это очень классно. Но в этом есть что-то успокаивающее и медитативное», — поделился Лео Канделаки и признался, что новый сезон шоу интереснее и ярче предыдущего.
«Если первый сезон был своего рода разведкой, где мы иногда оглядывались по сторонам, то второй — это уже настоящее “поехали!”. Мы врываемся в него уверенно и с пониманием, что хотим показать страну во всей её многогранности», — рассказал ведущий.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Арина Аверина станет участницей второго сезона шоу «Погоня».