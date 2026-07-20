Музыкант и телеведущий Лео Канделаки показал красоту Арзамаса в шоу «Кто куда»

За производство проекта отвечает GEN Production. В каждом городе, в который команда проекта попадает лишь на один день, ведущие выполняют смелые и сложные задания друг от друга. Их задача проста — справиться с испытанием быстрее, чем напарник. Выигрыш — право переночевать в роскошном отеле города. Тот, кому повезло меньше, отправляется спать в дешёвый хостес. Новой точкой на карте проекта и стал Арзамас.