Ученые выяснили, почему Луна сжимается и откуда на ней появилась вода

Как выяснили исследователи, обратная сторона Луны, невидимая с Земли, гораздо толще и холоднее видимой. На обратной стороне спутника кора может достигать 100 километров с толщину и более, тогда как на видимой — от 20 до 60 километров. Ученые предполагают, что на такую асимметрию повлияла молодая и раскаленная Земля: ее тепловое излучение разогревало обращенную к ней половину Луны, из-за чего вещество перемещалось и оседало на более холодной обратной части, где температура ниже видимой части спутника на 70−100 градусов.