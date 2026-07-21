Истории прошлых участников ВФМ: какие проекты и инициативы реализованы

Для многих участие во Всемирном фестивале молодежи 2024 года и последующем Слёте ВФМ в Нижнем Новгороде стало поворотным моментом — точкой отсчёта новых проектов, международных партнёрств и профессиональных достижений. Рассказываем истории участников, которые превратили фестивальные знакомства и впечатления в реальные дела.
От технической поддержки до Института ИИ: история Ван Цзаляна
Ван Цзалян (Китай) — серийный предприниматель с 10-летним стажем, руководитель команды из более чем 30 человек, предоставляющей услуги для центров обработки данных. После участия в фестивале 2024 года он нашёл новых бизнес-партнёров и развил свой проект. Сегодня его компания оказывает основную техническую поддержку Tencent и активно расширяется в Малайзии и России.
Ван Цзалян разрабатывал решения на основе искусственного интеллекта для таких мировых брендов, как GlaxoSmithKline, SBER, SPLAT и MAGNIT. А в 2026 году стал соучредителем Института биофармацевтических исследований в области искусственного интеллекта, чтобы способствовать развитию международных исследований и разработок. Его компания сотрудничала с Сеченовским Университетом.
Мост между Россией и Узбекистаном: история Хакимова Хафизбека
Хакимов Хафизбек Хамза Углы (Узбекистан) — студент Национального Исследовательского Университета «МЭИ» в Ташкенте, руководитель Союза Молодёжи в своём вузе, активный член студсовета в Русском доме при Представительстве Россотрудничества в Республике Узбекистан.
После участия во Всемирном фестивале молодёжи-2024 он провёл несколько масштабных мероприятий вместе с представительством Россотрудничества в Узбекистане, объединив филиалы российских вузов в Ташкенте.
От участницы к организатору: история Джинук Шарма
Джинук Шарма (Индия) — студентка факультета политологии, участница Молодёжного альянса БРИКС. На Слёте Всемирного фестиваля молодёжи, который прошёл в 2025 году в Нижнем Новгороде, она познакомилась с яркими представителями современного поколения из других стран БРИКС, получив незабываемый опыт. Контакты, приобретённые на мероприятии, сильно помогли ей при подготовке молодёжных мероприятий, связанных с председательством Индии в БРИКС в 2026 году.
Джинук входила в состав организационного комитета первой в истории Индии образовательной экспедиции БРИКС, организованной Молодёжным альянсом БРИКС в партнёрстве с Росмолодёжью. В ней приняли участие 100 признанных молодых лидеров из Индии. Также имеет опыт участия в Модели ООН. С 2025 года активно участвует в формировании предстоящих инициатив, включая Молодёжный форум БРИКС и политические форумы, и готовится к программе волонтёров Всемирного наследия ЮНЕСКО в Ахмадабаде.
Блогер-миллионник и партнёр Дирекции ВФМ: история Педро Дахера Симау
Педро Дахер Симау (Бразилия) — создатель контента в соцсетях. Благодаря участию в Слёте ВФМ в Нижнем Новгороде смог поучаствовать в питч-сессии с вице-премьером Дмитрием Чернышенко и представить ему свой проект. Кроме того, он набрал более 2 тысяч новых подписчиков в своих соцсетях.
Педро также стал частью Международного контент-центра, который был создан как раз после Слёта ВФМ-2025. Это сообщество стало инструментом профессионального роста и непрерывного обмена опытом между медиаспециалистами со всего мира. Сегодня в него входят более 70 блогеров из 46 стран с общим охватом аудитории более 67 млн.
Сегодня Педро создаёт видеоролики, направленные на сближение культур, демистификацию глобальных представлений и увеличение интереса к международным проблемам.
От стажировки к работе в Представительстве: история Рафиды Ануа
Ануа Рафида (Республика Абхазия) — участница конкурса «Взгляд-2023», форума молодёжи Абхазии, Всемирного фестиваля молодёжи, «Евразия Глобал» и других молодёжных мероприятий.
На Слёте ВФМ она узнала о возможности пройти стажировку в Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи. Девушка много работала, чтобы войти в число участников стажировки, потому что поняла: это её шанс реализовать себя. Инициатива ДВФМ помогла ей определиться с направлением профессиональной деятельности, стала толчком для личного роста, дала необходимые знания, умения и навыки, которые помогли при трудоустройстве в Представительство ДВФМ в Республике Абхазия. Кстати, Представительство было открыто 1 декабря 2025 года в Сухуме. Эта площадка позволяет абхазской молодёжи узнать о российских образовательных, культурных и социальных проектах. За первый месяц работы пространство посетило более 500 человек и прошло более 20 мероприятий: от мастер-классов до воркшопов и культурных событий.
От Слёта — к собственной НКО: история Якуба Зибы
Якуб Зиба (Чехия) — студент Волгоградского государственного университета, блогер, активно развивающий блог о жизни в России для чешской и словацкой аудитории на YouTube, Telegram и Facebook* (*экстремистская организация, запрещенная на территории РФ).
Посетив Слёт ВФМ, Якуб принял решение о создании собственной НКО в России и нашёл единомышленников для реализации проектов. Основанная им организация «Сталинградское наследие» создана для возрождения сотрудничества между РФ и странами Европы. Ключевые проекты организации: Чешско-российский круглый стол (2024), памятная акция «Сталинградская лента» в Праге (2025, более 300 участников), организация чешской делегации в Волгограде (февраль 2025), фотовыставка «Сталинград: тогда и сегодня» в Русском доме в Праге (апрель-май 2025) и масштабное празднование Дня Победы в Праге (9 мая 2025, около 2000 посетителей).
От Фестиваля — к Эфиопской молодёжной сети БРИКС: история Анкиши Тамирата Тесфае
Анкиши Тамират Тесфае (Эфиопия) — руководитель по коммуникациям в Aari Zone Government, технический автор в Right For Education Africa, национальный координатор инициативы «March For Our Planet». На Слёте ВФМ встречи с мировыми лидерами, предпринимателями и руководством СМИ дали ему возможность глубже изучить особенности и взаимосвязь молодёжного лидерства, политики и инноваций.
Это взаимодействие вдохновило его на новые инициативы — по возвращении он стал соучредителем Эфиопской молодёжной сети БРИКС. Главной миссией организации он считает вовлечению молодёжи в экономическую и культурную дипломатию, построение новых мостов международного молодёжного диалога. Участие в событиях ВФМ также открыло двери для наставничества и партнёрства с авторитетными деятелями в области СМИ и предпринимательства.
Благодаря участию в региональной программе Слёта ВФМ на Сахалине Анкиши Тамират Тесфае смог напрямую пообщаться с представителями университетов и региональными лидерами по вопросам устойчивого развития и климата. Также был инициирован постоянный диалог с Сахалинским государственным университетом и местными НПО по запуску молодёжного экологического проекта, посвящённого климатическим решениям на основе бамбука в Эфиопии.
Как координатор March For Our Planet он организовал крупнейшую молодёжную климатическую кампанию Эфиопии — свыше 5000 участников в 15 городах, что привело к включению молодёжных представителей в Национальный климатический комитет Эфиопии (2024).
Также молодой человек выступил одним из вдохновителей высадки деревьев, что позволило восстановить 50 гектаров деградированных земель в Южном Омо. А ещё создал первую в стране мобильную ветеринарную телемедицинскую службу, объединив более 1200 пастухов и ветеринаров через мессенджер — благодаря этому смертность скота в пилотных регионах снизилась на 25%.