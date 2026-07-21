Истории прошлых участников ВФМ: какие проекты и инициативы реализованы

На Слёте ВФМ она узнала о возможности пройти стажировку в Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи. Девушка много работала, чтобы войти в число участников стажировки, потому что поняла: это её шанс реализовать себя. Инициатива ДВФМ помогла ей определиться с направлением профессиональной деятельности, стала толчком для личного роста, дала необходимые знания, умения и навыки, которые помогли при трудоустройстве в Представительство ДВФМ в Республике Абхазия. Кстати, Представительство было открыто 1 декабря 2025 года в Сухуме. Эта площадка позволяет абхазской молодёжи узнать о российских образовательных, культурных и социальных проектах. За первый месяц работы пространство посетило более 500 человек и прошло более 20 мероприятий: от мастер-классов до воркшопов и культурных событий.