Строительство нижегородской АЭС получило поддержку от минэнерго

Реализация проекта — долгосрочный процесс: ввод АЭС в эксплуатацию ожидается ориентировочно в конце 2030‑х — начале 2040‑х годов. При этом строительство объекта способно стать существенным стимулом для экономики региона, а после запуска станции — обеспечить качественно новый уровень энергообеспечения и создать дополнительные возможности для развития территории.