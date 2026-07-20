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Строительство нижегородской АЭС получило поддержку от минэнерго

В перспективе атомная энергетика может занять значимое место в энергобалансе Нижегородской области.

В Нижегородской области планируют построить атомную электростанцию: проект получил поддержку Минэнерго России и может быть включён в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики страны в 2027 году.

Реализация проекта — долгосрочный процесс: ввод АЭС в эксплуатацию ожидается ориентировочно в конце 2030‑х — начале 2040‑х годов. При этом строительство объекта способно стать существенным стимулом для экономики региона, а после запуска станции — обеспечить качественно новый уровень энергообеспечения и создать дополнительные возможности для развития территории.

Отмечается, что отказ от достройки Горьковской АСТ в конце прошлого века сегодня расценивается как упущенная возможность. С учётом накопленного опыта и кардинально возросших стандартов безопасности современные АЭС существенно отличаются от станций прошлых десятилетий — отрасль учла уроки прошлых аварий и внедрила многоуровневые системы защиты.

Власти региона намерены приложить все необходимые усилия для реализации проекта. В перспективе атомная энергетика может занять значимое место в энергобалансе Нижегородской области.

Ранее министр энергетики РФ встретился с губернатором Нижегородской области.