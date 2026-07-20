Первый собранный в Красноярске троллейбус вышел на маршрут

Испытательный образец с автономным ходом будет работать на маршруте № 5, который соединяет СФУ и микрорайон Солнечный. По словам главы города, этот маршрут выбрали из-за его большой протяженности, чтобы проверить, как техника покажет себя в реальных условиях эксплуатации.