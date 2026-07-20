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Первый собранный в Красноярске троллейбус вышел на маршрут

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевой столице на линию вышел первый троллейбус, собранный на местном заводе. Об этом сообщил мэр города Сергей Верещагин.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевой столице на линию вышел первый троллейбус, собранный на местном заводе. Об этом сообщил мэр города Сергей Верещагин.

Испытательный образец с автономным ходом будет работать на маршруте № 5, который соединяет СФУ и микрорайон Солнечный. По словам главы города, этот маршрут выбрали из-за его большой протяженности, чтобы проверить, как техника покажет себя в реальных условиях эксплуатации.

Троллейбус оснащен стандартным оборудованием, а отличить его можно по надписи «Я собран в Красноярске».

После завершения тестовой эксплуатации городские власти оценят работу машины и примут решение, будут ли учитывать троллейбусы красноярской сборки при дальнейшем обновлении общественного транспорта.

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