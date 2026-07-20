На орбиту вывели вторую партию российских спутников связи

Вторая партия спутников российской низкоорбитальной группировки связи успешно выведена на орбиту 19 июля, сообщили в Минцифры РФ. Данная работа ведется в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Космические аппараты лягут в основу масштабной отечественной спутниковой группировки высокоскоростного доступа в интернет с глобальным покрытием. Сейчас проводятся необходимые проверки, после чего спутники начнут переход на целевую орбиту и будут подготовлены к вводу в эксплуатацию.
Космические аппараты были разработаны и произведены российской компанией «Бюро 1440». В ведомстве напомнили, что 23 марта на низкую околоземную орбиту была выведена первая партия отечественных спутников для широкополосного интернета. Благодаря развитию низкоорбитальной группировки быстрый и стабильный интернет будет доступен на всей территории России, в том числе в удаленных населенных пунктах и на транспорте.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.