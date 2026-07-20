На орбиту вывели вторую партию российских спутников связи

Космические аппараты были разработаны и произведены российской компанией «Бюро 1440». В ведомстве напомнили, что 23 марта на низкую околоземную орбиту была выведена первая партия отечественных спутников для широкополосного интернета. Благодаря развитию низкоорбитальной группировки быстрый и стабильный интернет будет доступен на всей территории России, в том числе в удаленных населенных пунктах и на транспорте.