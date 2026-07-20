Народные приметы на 21 июля: чего нельзя делать в день Казанской иконы Божией матери?

Каждый год 21 июля верующие отмечают день явления Казанской иконы Божией Матери. История праздника берет начало в конце шестнадцатого века: именно тогда, согласно преданию, девочка Матрона увидела сон про Богородицу. Явление Девы Марии помогло отыскать ее икону после страшного пожара в Казани. С этой святыней впоследствии было связано немало чудес — от прозрения слепых до спасения Москвы от захватчиков.
В народном календаре 21 июля дата получила название «Прокопий Жнец» — в честь святого великомученика. Наши пращуры считали его помощником в полевых работах и молили его о хорошем урожае.
С давних пор этот день известен множеством запретов и суеверий. Сегодня мы вспомним правила, бытовавшие на Руси, и выясним, как провести 21 июля, чтобы не навлечь на себя беду и не лишиться здоровья, денег и друзей.
Народные приметы на 21 июля: что нельзя делать.
В старину считалось недопустимым портить деревья, в том числе вести заготовку дров или отламывать ветви для банных веников. Тому, кто нарушит запрет, мудрецы прошлых веков обещали болезни и неудачи в личной жизни.
Не разрешалось оставлять мусор на берегах водоемов. На Руси люди верили в русалок и очень боялись их гнева.
Нежелательной в этот день является тяжелый физический труд. Бытовало мнение, что он не принесет ничего хорошего — одну лишь усталость. Ремонт, строительство и уборка также не приветствуются. Наши предки говорили, что шум разозлит Домового, тогда о покое в жилище можно будет забыть.
Прокопий Жнец — не самый удачный день для смены имиджа — покупки новой одежды, стрижки и маникюра. В давние времена старцы предупреждали: забыв про это правило, можно судьбу свою запутать. Тогда все хорошее, что должно произойти с человеком, достанется кому-то другому.
Ни в коем случае не стоит много болтать, хвастаться или сплетничать. Это может стать причиной долгого одиночества и потери уважения в обществе.
Дата не подходит для начала новых дел, включая переезд и трудоустройство. Дальние поездки тоже стоит отложить. В чужих краях, гласит примета, путника ждут беды и лишения.
Наши пращуры считали, что 21 июля не следует шить и вязать. Якобы нитки будут рваться, иголки теряться, а готовое изделие окажется некачественным и все равно долго не прослужит.
День не годится для купания. На реках и озерах бесчинствует Водяной, а в парной — Банник. Во всяком случае, так говорили на Руси.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 21 июля: что можно делать.
В день явления Казанской иконы Божией Матери верующие посещают храмы. Многие православные ходят на службу вместе с близкими, всей семьей. Те, у кого нет возможности, отправиться в церковь, молятся дома.
Этот праздник, как и большинство религиозных дат, имеет важное значение с точки зрения духовной работы. Речь идет не только о посещении богослужений, но и о размышлениях о жизни, своем пути. Важно простить обидчиков и самому искренне попросить прощения перед всеми, кого вы могли задеть.
Особая роль на Казанскую отводится благотворительности. На Руси было принято раздавать милостыню, угощать нищих и сирот, приглашать на постой странников. Обычным делом для наших пращуров была помощь одиноким людям и старикам по хозяйству. Отворачиваться от нуждающихся запрещалось. Люди в старину не сомневались: все добро, сделанное 21 июля, вернется сторицей.
В день Прокопия Жнеца можно немного поработать в огороде, например, убрать сорняки, полить грядки, собрать урожай. Если поспели ягоды, их нужно съесть или раздать знакомым. А вот варенье 21 июля готовить не рекомендуется — получится невкусным, считали хозяюшки в старину.
Вечером наши предки собирались с родными и друзьями и угощались чаем с пирогами. Они делились последними новостями и обсуждали планы на ближайшие дни.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 21 июля.
Солнечная и сухая погода 21 июля указывает на то, что и в августе дожди будут редким явлением.
Сильный ветер в этот день предупреждает о скором похолодании.
Непогоду сулят и низкие кучевые облака. Даже если сутки прошли без осадков, на завтра стоит готовить зонты.
Туман в утренние часы — предвестник знойной погоды в течение ближайшей недели.
Именинники 21 июля.
В этот день именины празднуют Анастасий, Прокопий, Савва и Феофил.