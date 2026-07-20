Народные приметы на 21 июля: чего нельзя делать в день Казанской иконы Божией матери?

Нежелательной в этот день является тяжелый физический труд. Бытовало мнение, что он не принесет ничего хорошего — одну лишь усталость. Ремонт, строительство и уборка также не приветствуются. Наши предки говорили, что шум разозлит Домового, тогда о покое в жилище можно будет забыть.