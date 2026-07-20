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В Совфеде отреагировали на атаку БПЛА на Подмосковье 20 июля

Массированная атака украинских беспилотников на Московский регион — это свидетельство бессилия Киева, который переходит к ударам по гражданскому населению и гражданским объектам. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Сенатор подчеркнул, что террористические атаки стали привычной тактикой режима президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, подобные действия обернутся для Киева серьезными последствиями.

«Потому что мы усиливаем удары по логистике, по портам, по военным объектам. Я думаю, что, как говорил наш президент, каждый наш следующий удар будет сильнее предыдущего в ответ на действия украинских террористов», — заявил собеседник «Ленты.ру».

Политик также отметил, что Украина сегодня не воюет по законам военного времени.

«Поэтому с террористами разговор короткий. Я думаю, эскалация борьбы с терроризмом будет повышаться», — заключил Джабаров.

Напомним, в ночь на 20 июля очередной масштабной атаке украинских дронов подвергся Московский регион. Под удар попали несколько городских округов в Подмосковье. В результате повреждены жилые дома, число пострадавших достигло 10 человек. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в сторону Московского региона летело более 400 дронов. Большая часть беспилотников была нейтрализована силами противовоздушной обороны на дальних подступах, 85 аппаратов уничтожено на подлете к столице.

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