Цифровая ведущая и нейродискотека: в Таёжном День металлурга отметили в необычном формате

В пос. Таёжный на площади ДК прошел РУСАЛ фестиваль «Будущее здесь». Гостей ждали батлы с искусственным интеллектом и картинка из будущего Таёжного.
Начались гуляния в честь Дня металлурга с дневной семейной программы от волонтеров БоАЗа. В парке «Мечта» они подготовили множество развлекательных локаций для таежнинской ребятни и их родителей. Можно было половить рыбку в «пруду», сыграть партию в шахматы, проявить свой талант в рисунках на асфальте и проверить остроту глаза и твердость руки в тире. Каждый, кто проходил с маршрутным листом по всем площадкам, получал в подарок сувенир от БоАЗа.
А вечером на площади у ДК Таежного состоялось главное событие праздничной программы — РУСАЛ фестиваль «Будущее здесь». Это масштабное событие объединило настоящее и будущее алюминиевой отрасти. Изюминкой программы стал видео ролик, рассказывающий об истории РУСАЛа, с поздравлением металлургам от основателя компании Олега Дерипаска.
Соведущей вечернего концерта стала цифровая Алеся, которая показала, как может выглядеть Таежный через сто лет. Несмотря на всю футуристичность изображений зрители безошибочно узнали все знаковые места родного поселка — и, конечно, завод!
Открыл праздник приветственным словом Андрей Картавцев, генеральный директор БоАЗа. Он подчеркнул, что РУСАЛ остается глобальным лидером алюминиевой отрасли:
«Предприятия компании, в том числе и наш завод, производят продукцию и технологии, от которых зависят важнейшие отрасли будущего. Авиация и космос, энергетика, машиностроение — ключевые потребители крылатого металла. Это будущее создаем мы с вами. Можем этим гордиться! При этом, мы сохраняем корпоративные традиции. Наши сотрудники, их семьи и жители Таежного, который для всех стал родным, — самая важная ценность. Поэтому как бы ни было трудно — а нам сейчас очень непросто под давлением всех внешних факторов — мы не сворачиваем наши ключевые социальные программы. Мы продолжаем поддерживать медицину, образование, спорт, развивать волонтерство и культуру. Это — наш приоритет. Желаю БоАЗу и компании сохранять и преумножать все успехи и достижения. А каждому из вас — крепкого здоровья и отличного настроения!».
Поздравил металлургов с профессиональным праздником глава Богучанского округа Алексей Медведев, пожелав алюминиевой отрасли и БоАЗу стабильности и процветания.
Нейрофест от металлургов собрал больше полутора тысяч гостей, в том числе из соседних поселков и сел. Для них работала нейрофотобудка и тематическая фотозона, где можно было получить сувенир на память. Гостей радовали выступлениями местных артистов, популярных кавер-групп из Красноярска — и шоу барабанщиков! Они не только зарядили всех бодростью и хорошим настроением, но и дали возможность поиграть на барабанах счастливчикам из первых рядов.
Музыкальный и танцевальный батлы с цифровой Алесей закончились мирной ничьей. Все согласились, что искусственный интеллект — это все лишь инструмент, который может быть эффективным только вместе с человеком. Завершился фестиваль дискотекой — под зажигательные хиты от популярного ди-джея и нейросети.