Цифровая ведущая и нейродискотека: в Таёжном День металлурга отметили в необычном формате

«Предприятия компании, в том числе и наш завод, производят продукцию и технологии, от которых зависят важнейшие отрасли будущего. Авиация и космос, энергетика, машиностроение — ключевые потребители крылатого металла. Это будущее создаем мы с вами. Можем этим гордиться! При этом, мы сохраняем корпоративные традиции. Наши сотрудники, их семьи и жители Таежного, который для всех стал родным, — самая важная ценность. Поэтому как бы ни было трудно — а нам сейчас очень непросто под давлением всех внешних факторов — мы не сворачиваем наши ключевые социальные программы. Мы продолжаем поддерживать медицину, образование, спорт, развивать волонтерство и культуру. Это — наш приоритет. Желаю БоАЗу и компании сохранять и преумножать все успехи и достижения. А каждому из вас — крепкого здоровья и отличного настроения!».