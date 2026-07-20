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Субботник «Зеленая Весна» на Колыме объединил более 6,4 тысячи жителей

Участники очищали от мусора дворы, парки и набережные.

Более 6,4 тыс. жителей Магаданской области приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна», который проводился с 18 мая по 30 июня. Подобные мероприятия способствуют достижению целей нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Во время субботника люди очищали от мусора дворовые пространства, детские площадки, парки, скверы, рекреационные зоны и побережья. Также состоялась уборка прилегающих территорий медицинских и социальных учреждений Магаданской области, мест общественного пользования. Помимо этого, участники обрезали сухие ветки растений, белили стволы деревьев и кустарников, убирали прошлогоднюю сухую траву на газонах, высаживали многолетние цветы.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.