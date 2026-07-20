На крыше недостроя в Хабаровске заметили подростков

Правоохранители напоминают: пребывание на подобных объектах несёт серьёзную угрозу жизни и здоровью. Если вы заметили детей на крышах, заброшенных строениях, в подвалах или вентиляционных шахтах, сообщите об этом в полицию по телефонам 02, 102 или 112.