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Минэнерго поддержало включение нижегородской АЭС в схему новых энергообъектов

Ввод атомной электростанции в Нижегородской области возможен ориентировочно в конце 2030-х — начале 2040-х годов, сообщил губернатор Глеб Никитин. Областное правительство получило поддержку Минэнерго РФ для включения АЭС в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики страны в 2027 году.

Источник: Коммерсантъ

Ввод атомной электростанции в Нижегородской области возможен ориентировочно в конце 2030-х — начале 2040-х годов, сообщил губернатор Глеб Никитин. Областное правительство получило поддержку Минэнерго РФ для включения АЭС в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики страны в 2027 году.

Глеб Никитин назвал большой ошибкой отказ от достройки Горьковской АСТ в конце XX века. «К сожалению, политическая конъюнктура, эксплуатация страхов людей после аварии на Чернобыльской АЭС тогда возобладали над здравым смыслом и объективными интересами области», — написал он.

Как писал «Ъ-Приволжье», правительство Нижегородской области определило несколько мест под возможное строительство АЭС — Красные Баки, берег Горьковского водохранилища со стороны Сокольского округа и Выкса.