Минэнерго поддержало включение нижегородской АЭС в схему новых энергообъектов

Глеб Никитин назвал большой ошибкой отказ от достройки Горьковской АСТ в конце XX века. «К сожалению, политическая конъюнктура, эксплуатация страхов людей после аварии на Чернобыльской АЭС тогда возобладали над здравым смыслом и объективными интересами области», — написал он.