За неделю жители Калининградской области обогатили мошенников на 24 млн рублей

Только за минувшую неделю от мошенников пострадали 14 жителей Калининградской области. Они перевели аферистам более 24 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Калининградской области.
Отмечается, что больше всех перевела преступникам пенсионерка из Неманского района — более 9,9 млн рублей. Женщина поверила в существование «безопасного счета».
В числе жертв также оказались: пенсионеры из Калининграда и Балтийска, учитель из Черняховска и бригадир из того же Черняховска.
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