Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье АЗС увеличили лимиты продажи топлива

С сегодняшнего дня крупнейшая локальная сеть АЗС Пермского края — «Нефтехимпром» — увеличила лимит отпуска топлива. Один покупатель теперь может купить до 50 литров в Перми и до 40 литров в территориях. Об этом сообщает оперштаб.

Источник: Коммерсантъ

С сегодняшнего дня крупнейшая локальная сеть АЗС Пермского края — «Нефтехимпром» — увеличила лимит отпуска топлива. Один покупатель теперь может купить до 50 литров в Перми и до 40 литров в территориях. Об этом сообщает оперштаб.

По данным на 20 июля, на АЗС «Нефтехимпрома» бензин марки АИ-92 есть на 26 заправках, АИ-95 — на 34. Дизельное топливо есть на всех заправках сети. Кроме того, в ближайшее время ожидается дополнительная поставка бензина марки АИ-92.

Компания «Лукойл» также наращивает поставки топлива. В выходные компания увеличила лимит отпуска топлива до 40 литров. Кроме того, ранее были отменены технологические перерывы на заправках.

Узнать больше по теме
Компания «Лукойл»: успешный российский концерн, на котором можно заработать в 2026 году
Название этого российского концерна мы слышим регулярно. Но историю компании «Лукойл» знают не все. Собрали главную информацию в одном месте.
Читать дальше