В Прикамье АЗС увеличили лимиты продажи топлива

По данным на 20 июля, на АЗС «Нефтехимпрома» бензин марки АИ-92 есть на 26 заправках, АИ-95 — на 34. Дизельное топливо есть на всех заправках сети. Кроме того, в ближайшее время ожидается дополнительная поставка бензина марки АИ-92.