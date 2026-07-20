На Дону 68% девятиклассников выбирают колледжи и техникумы

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в 2027 году в Ростовской области выпускники девятых классов смогут поступать в колледжи, сдав лишь два основных госэкзамена, а не четыре, как раньше. На данный момент в проекте участвуют около 1 тыс. девятиклассников. Приемная кампания продолжается, и школьники активно подают документы в учебные заведения, готовые их принять.