Ночные рейды на пляжах и патрулирование лесов усилят в Ростовской области

В муниципалитетах теперь должны принять дополнительные меры, чтобы люди не купались в опасных местах, особенно по ночам. Также будут обращать внимание на компании, отдыхающие с алкоголем и на детей, играющих вблизи водоемов без взрослых. Напомним, детей и подростков запрещено оставлять у воды одних.