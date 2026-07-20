Пульмонолог объяснил, чем грозит детям пассивное курение вейпов

По словам врача, частицы глицерина, попадая в легкие, застревают в макрофагах — клетках, которые не могут их переработать, что приводит к вторичному иммунодефициту. Кроме того, исследования указывают на негативное влияние вейпов на репродуктивное здоровье мальчиков, отметил Бережанский. Регулярное парение в течение года может снизить фертильность на 10−15% из-за нарушений микроциркуляции, подчеркнул специалист.