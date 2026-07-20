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Пульмонолог объяснил, чем грозит детям пассивное курение вейпов

Бережанский: вдыхание опасных частиц грозит фиброзом легких и иммунодефицитом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Дети, которые находятся рядом с курящими вейпы, вдыхают опасные частицы на расстоянии до десяти метров, что чревато фиброзом легких и нарушением иммунной защиты, предупредил врач-пульмонолог Павел Бережанский.

«Любое курение и парение — это десять метров при пассивном. Ребенок будет вдыхать то же самое. Вейпы содержат пропиленгликоль, глицерин, витамин Е как загуститель, ароматические углеводороды, которые не выводятся из легких, вызывают фиброз и поражение иммунитета», — сказал Бережанский 360.ru.

По словам врача, частицы глицерина, попадая в легкие, застревают в макрофагах — клетках, которые не могут их переработать, что приводит к вторичному иммунодефициту. Кроме того, исследования указывают на негативное влияние вейпов на репродуктивное здоровье мальчиков, отметил Бережанский. Регулярное парение в течение года может снизить фертильность на 10−15% из-за нарушений микроциркуляции, подчеркнул специалист.