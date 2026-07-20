В Калининграде вынесен приговор участникам ОПГ, занимавшейся незаконной миграцией

В Калининграде суд вынес обвинительный приговор пяти жителям региона. Три мужчины и две женщины признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная организованной группой) и ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК, уточнив, что преступления были выявлены и задокументированы областным УФСБ.