Все лесные пожары потушили в Хабаровском крае

К утру 20 июля в лесах Хабаровского края не осталось действующих возгораний. За минувшую неделю специалисты ликвидировали десять пожаров, сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.
Самая сложная обстановка складывалась в Аяно-Майском районе, где за семь дней обнаружили девять очагов. Ещё один пожар возник в районе имени Полины Осипенко, однако распространение огня во всех случаях удалось остановить.
Несмотря на стабилизацию обстановки, наблюдение за лесами не ослабляют. На патрулирование выходят 458 инспекторов, которые за неделю провели 420 выездов и обследовали труднодоступные участки при помощи беспилотников.
В Хабаровском крае продолжает действовать особый противопожарный режим. За разведение огня и другие нарушения в лесах предусмотрены повышенные штрафы, а уничтожение или повреждение насаждений может повлечь уголовную ответственность.
Одной из главных задач на 2026 год остаётся сокращение площади лесных пожаров на 42,9%. О замеченном дыме или огне жителей просят сообщать по телефонам 8 800 100−94−00 или 112.