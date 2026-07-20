В Калининграде пятерых местных жителей осудили за организацию незаконной миграции

На скамье подсудимых оказались трое мужчин и две женщины. Преступления выявили и задокументировали сотрудники УФСБ России по Калининградской области. С января 2022 года по март 2025-го фигуранты действовали по предварительному сговору и за деньги организовали незаконное заключение фиктивных гражданско-правовых договоров с 23 иностранцами. Затем эти сведения передавали в миграционные органы. За счёт этого иностранцы получали возможность незаконно оформить патент или избежать аннулирования уже выданных документов.