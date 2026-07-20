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В Калининграде пятерых местных жителей осудили за организацию незаконной миграции

Глава ОПГ получил 10 лет 6 месяцев колонии строгого режима.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде суд вынес обвинительный приговор пяти участникам преступной группы, которых признали виновными в организации незаконного пребывания мигрантов и фиктивной постановке их на учёт. Об этом сообщает региональное управление СКР.

На скамье подсудимых оказались трое мужчин и две женщины. Преступления выявили и задокументировали сотрудники УФСБ России по Калининградской области. С января 2022 года по март 2025-го фигуранты действовали по предварительному сговору и за деньги организовали незаконное заключение фиктивных гражданско-правовых договоров с 23 иностранцами. Затем эти сведения передавали в миграционные органы. За счёт этого иностранцы получали возможность незаконно оформить патент или избежать аннулирования уже выданных документов.

Были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконного пребывания в РФ иностранных граждан, совершённая организованной группой») и ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в РФ»). Организатору схемы — 53-летнему мужчине, которого ранее уже неоднократно привлекали к уголовной ответственности за аналогичные преступления, — назначили 10 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, его оштрафовали на 3,9 млн рублей.

Остальные участники группы с учётом роли каждого получили условные сроки от четырёх лет до пяти лет шести месяцев. Также суд назначил им штрафы в размере от 200 тысяч до 3,1 млн рублей.

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