В Красноярском крае у собственника через суд изъяли более 10 гектаров сельхозземли

По согласованию с прокуратурой Красноярского края Россельхознадзор провел внеплановую проверку. По ее итогам собственника привлекли к административной ответственности и выдали предписание об устранении нарушений, однако в установленный срок оно исполнено не было. После этого материалы о неисполнении предписания Управление направило мировому судье, который признал собственника виновным по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ.