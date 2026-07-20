В Красноярском крае у собственника через суд изъяли более 10 гектаров сельхозземли

Минусинский городской суд удовлетворил иск об изъятии у жителя Красноярского края неиспользуемого земельного участка сельскохозяйственного назначения. Его площадь составляет 10,8 га.
Участок расположен в районе деревни Солдатово. Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю, его собственник в течение нескольких лет не использовал землю по назначению, несмотря на неоднократные предостережения надзорного органа.
По данным ведомства, факт неиспользования участка неоднократно фиксировался в ходе выездных обследований. Собственнику объявляли предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства, однако они были проигнорированы.
По согласованию с прокуратурой Красноярского края Россельхознадзор провел внеплановую проверку. По ее итогам собственника привлекли к административной ответственности и выдали предписание об устранении нарушений, однако в установленный срок оно исполнено не было. После этого материалы о неисполнении предписания Управление направило мировому судье, который признал собственника виновным по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ.
В ведомстве напомнили, что неиспользование сельскохозяйственных земель в течение трех и более лет, а также неисполнение предписания надзорного органа являются основанием для их изъятия. В январе 2026 года материалы контрольно-надзорных мероприятий были переданы в Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края для инициирования судебного изъятия участка. Суд удовлетворил иск в полном объеме.
По данным Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю, с начала 2026 года суды уже приняли решения об изъятии у собственников 19 неиспользуемых земельных участков общей площадью 195,2 га на основании материалов контрольно-надзорных мероприятий ведомства.
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