Мотоциклист и две девочки отлетели на авто после ДТП в Воронежской области

Три человека, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в ДТП в Борисоглебске Воронежской области. Авария произошла ночью в воскресенье, 19 июля, у дома № 16Б на улице Чкалова. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.