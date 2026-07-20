Мотоциклист и две девочки отлетели на авто после ДТП в Воронежской области

Три человека, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в ДТП в Борисоглебске Воронежской области. Авария произошла ночью в воскресенье, 19 июля, у дома № 16Б на улице Чкалова. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.
29-летний местный житель, управляя Lada Priora, при повороте не уступил дорогу мотоциклу с 18-летним водителем, который ехал навстречу. После столкновения двухколёсный транспорт врезался в стоявший на краю проезжей части с включенной аварийной сигнализацией автомобиль Nissan Almera.
В результате водитель мотоцикла, а также две его пассажирки в возрасте 16 и 13 лет получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.
В ходе проверки выяснилось, что молодой человек сел за руль двухколёсного транспортного средства, не имея водительских прав. Кроме того, пассажиры во время поездки находились без мотошлемов и защитной экипировки.