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Мотоциклист и две девочки отлетели на авто после ДТП в Воронежской области

Двухколёсный транспорт столкнулся с легковым автомобилем.

Источник: АиФ Воронеж

Три человека, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в ДТП в Борисоглебске Воронежской области. Авария произошла ночью в воскресенье, 19 июля, у дома № 16Б на улице Чкалова. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

29-летний местный житель, управляя Lada Priora, при повороте не уступил дорогу мотоциклу с 18-летним водителем, который ехал навстречу. После столкновения двухколёсный транспорт врезался в стоявший на краю проезжей части с включенной аварийной сигнализацией автомобиль Nissan Almera.

В результате водитель мотоцикла, а также две его пассажирки в возрасте 16 и 13 лет получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.

В ходе проверки выяснилось, что молодой человек сел за руль двухколёсного транспортного средства, не имея водительских прав. Кроме того, пассажиры во время поездки находились без мотошлемов и защитной экипировки.