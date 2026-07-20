В Ростове врачи не смогли спасти разбившуюся на мотоцикле мать двоих детей

В Ростове-на-Дону 41-летняя женщина разбилась насмерть в аварии на мотоцикле. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказал близкий родственник погибшей.
— ДТП произошло в микрорайоне Стройгородок. Мотоцикл выехал с дороги и врезался в разделительный бордюр, — уточнил собеседник.
С места происшествия пострадавшую экстренно забрала скорая помощь. Врачи провели необходимые операции в реанимации, однако спасти пациентку не удалось. Сейчас точные обстоятельства и причины трагедии устанавливают сотрудники полиции.
У погибшей остались двое сыновей в возрасте 10 и 12 лет. Ростовчанка увлекалась мотокультурой более 15 лет и состояла в известных клубах. Близкие готовятся к проведению похорон.
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