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ФК «Нижний Новгород» одержал вторую победу в ФНЛ

Наша команда одолела на выезде местный «Камаз».

Источник: Время

Футбольный клуб «Нижний Новгород» одержал победу во втором туре Футбольной национальной лиги (6+), сообщается в официальном сообществе клуба в социальной сети «ВКонтакте».

В гостевом поединке нижегородцы одолели «Камаз» из Набережных Челнов со счетом 2:1. На точные удары Грулёва (29 минута) и Александрова (45 + 1 минута) хозяева смогли ответить лишь голом престижа на 89-й минуте матча.

Благодаря второй победе подряд ФК «НН» делит первое место в турнире с костромским «Спартаком», московскими «Торпедо» и «Велесом». В следующем туре нижегородцы сразятся на выезде с «Челябинском». Матч состоится в субботу, 25 июля (6+).

Ранее сообщалось, что полузащитник Арсений Ефремов перешёл из «Нижнего Новгорода» в тульский «Арсенал».