ФК «Нижний Новгород» одержал вторую победу в ФНЛ

Футбольный клуб «Нижний Новгород» одержал победу во втором туре Футбольной национальной лиги (6+), сообщается в официальном сообществе клуба в социальной сети «ВКонтакте».
В гостевом поединке нижегородцы одолели «Камаз» из Набережных Челнов со счетом 2:1. На точные удары Грулёва (29 минута) и Александрова (45 + 1 минута) хозяева смогли ответить лишь голом престижа на 89-й минуте матча.
Благодаря второй победе подряд ФК «НН» делит первое место в турнире с костромским «Спартаком», московскими «Торпедо» и «Велесом». В следующем туре нижегородцы сразятся на выезде с «Челябинском». Матч состоится в субботу, 25 июля (6+).
Ранее сообщалось, что полузащитник Арсений Ефремов перешёл из «Нижнего Новгорода» в тульский «Арсенал».