ФК «Нижний Новгород» одержал вторую победу в ФНЛ

Благодаря второй победе подряд ФК «НН» делит первое место в турнире с костромским «Спартаком», московскими «Торпедо» и «Велесом». В следующем туре нижегородцы сразятся на выезде с «Челябинском». Матч состоится в субботу, 25 июля (6+).