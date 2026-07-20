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Красноярцам рассказали, чем опасны городские голуби

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Городские голуби могут переносить орнитоз, даже если выглядят здоровыми.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Городские голуби могут переносить орнитоз, даже если выглядят здоровыми.

По данным Роспотребнадзора, зараженность птиц этой инфекцией составляет от 30 до 80%. Человек может заразиться воздушно-пылевым путем.

Жителям советуют не кормить птиц с рук, тщательно мыть руки после улицы и не принимать пищу рядом с местами их скопления. При уборке птичьего помета на балконе следует использовать перчатки и маску.

Детям также нужно объяснить, почему нельзя брать голубей в руки и близко контактировать с ними.

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