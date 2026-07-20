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Штормовое предупреждение из-за жары объявили в Воронежской области

21 июля в нашем регионе воздух прогреется до +35 градусов.

Источник: Комсомольская правда

Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил штормовое предупреждение из-за сильной жары 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Завтра с 14 до 15 часов в отдельных муниципалитетах ожидается сильная жара, температура воздуха может достигать +35 градусов.

Спасатели напоминают, что при сильной жаре важно сократить время пребывания под прямыми солнечными лучами. Нужно надевать легкую, светлую и воздухопроницаемую одежду из натуральных тканей. Обязательно нужно носить головной убор, пить больше воды и не употреблять алкоголь.

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