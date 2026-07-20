Концерт «Три дня дождя» пройдет в Нижнем Новгороде после скандала

Концерт группы «Три дня дождя» (16+) все-таки состоится в Нижнем Новгороде 28 июля, несмотря на скандал. Об этом сообщается в телеграм-канале солиста Глеба Викторова.
Артист заявил, что выступления в Нижнем Новгороде, Воронеже, Тамбове, Москве и Санкт-Петербурге пройдут по расписанию.
12 июля Глеб Викторов сорвал концерт в Екатеринбурге: он с трудом стоял на ногах и забывал текст песен. По мнению некоторых поклонников, музыкант вышел на сцену в нетрезвом виде. В ходе концерта исполнитель попытался сделать несколько политических высказываний, однако ему отключили микрофон.
Представители группы назвали речи артиста «бессознательным бредом» и сообщили, что его отправили на лечение. По их версии, некто проник в гримерку артиста и дал ему запрещенные вещества.
Напомним, Баста сыграл диджей-сет после концерта в Нижнем Новгороде.