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Концерт «Три дня дождя» пройдет в Нижнем Новгороде после скандала

Концерт «Три дня дождя» (16+) все-таки состоится в Нижнем Новгороде 28 июля, несмотря на скандал.

Источник: Живем в Нижнем

Концерт группы «Три дня дождя» (16+) все-таки состоится в Нижнем Новгороде 28 июля, несмотря на скандал. Об этом сообщается в телеграм-канале солиста Глеба Викторова.

Артист заявил, что выступления в Нижнем Новгороде, Воронеже, Тамбове, Москве и Санкт-Петербурге пройдут по расписанию.

12 июля Глеб Викторов сорвал концерт в Екатеринбурге: он с трудом стоял на ногах и забывал текст песен. По мнению некоторых поклонников, музыкант вышел на сцену в нетрезвом виде. В ходе концерта исполнитель попытался сделать несколько политических высказываний, однако ему отключили микрофон.

Представители группы назвали речи артиста «бессознательным бредом» и сообщили, что его отправили на лечение. По их версии, некто проник в гримерку артиста и дал ему запрещенные вещества.

Напомним, Баста сыграл диджей-сет после концерта в Нижнем Новгороде.

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