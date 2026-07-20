Концерт «Три дня дождя» пройдет в Нижнем Новгороде после скандала

12 июля Глеб Викторов сорвал концерт в Екатеринбурге: он с трудом стоял на ногах и забывал текст песен. По мнению некоторых поклонников, музыкант вышел на сцену в нетрезвом виде. В ходе концерта исполнитель попытался сделать несколько политических высказываний, однако ему отключили микрофон.