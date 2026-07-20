6 продуктов, которые нужно заморозить прямо сейчас на зиму

Морковь, цветную капусту, брокколи, стручковую фасоль, горошек и кукурузу перед заморозкой бланшируют: опускают в кипяток на 1−3 минуты, затем в ледяную воду, обсушивают и замораживают. Ягоды — клубнику, малину, смородину, вишню и чернику — промывают, сушат и раскладывают в один слой на доске, замораживают 2−3 часа и ссыпают в пакет. Грибы можно заморозить сырыми, вареными или жареными с луком — для супов, жаркого или начинки для пирогов, — пишет «Ура.ру».