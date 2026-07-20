6 продуктов, которые нужно заморозить прямо сейчас на зиму

Эксперты рассказали, что обязательно нужно заморозить на зиму, чтобы не покупать овощи и зелень втридорога в супермаркете. Заморозка сохраняет витамины, вкус и аромат лета без консервантов и уксуса.
Зелень — укроп, петрушку, кинзу, базилик и щавель — мелко режут и раскладывают по пакетам порционно, замораживают в формочках для льда с водой или целыми пучками. Перед заморозкой зелень обязательно моют и полностью высушивают, иначе она слипнется в один ком.
Помидоры для супов и рагу режут кубиками и раскладывают плоским слоем, для соусов и пиццы пробивают блендером в пюре, а для фаршировки замораживают целыми плотными плодами — зимой кожица легко слезает после кипятка. Болгарский перец для фаршировки вкладывают друг в друга «матрешкой», для рагу и супов режут соломкой, а острый перец — колечками.
Морковь, цветную капусту, брокколи, стручковую фасоль, горошек и кукурузу перед заморозкой бланшируют: опускают в кипяток на 1−3 минуты, затем в ледяную воду, обсушивают и замораживают. Ягоды — клубнику, малину, смородину, вишню и чернику — промывают, сушат и раскладывают в один слой на доске, замораживают 2−3 часа и ссыпают в пакет. Грибы можно заморозить сырыми, вареными или жареными с луком — для супов, жаркого или начинки для пирогов, — пишет «Ура.ру».
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