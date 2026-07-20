Сергей Кравчук: акция «Подари мне жизнь» помогает хабаровским школьникам задуматься об ответственности и семье

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук подчеркнул значимость подобных встреч: «Воспитание молодежи на основе традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей — это одна из приоритетных задач, которую ставит перед нами президент России Владимир Путин. Просветительская акция “Подари мне жизнь” помогает ребятам уже сейчас задуматься о самом важном — об ответственности за себя и своих близких, о великом даре материнства. Меня искренне радует, что хабаровские подростки демонстрируют такую гражданскую и человеческую зрелость. Мы продолжим всецело поддерживать такие проекты в образовательных учреждениях города, ведь крепкая семья — это основа благополучия нашего любимого Хабаровска и всей России».