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Роспотребнадзор предупредил об опасности контакта с голубями

Городские голуби кажутся безобидными, но по статистике, их зараженность орнитозом колеблется в пределах 30−80%.

На первый взгляд обитающие в городах голуби кажутся безобидными, но по статистике, их зараженность орнитозом колеблется в пределах 30−80%. Об этом предупредили в красноярском Роспотребнадзоре.

Специалисты отмечают, что большинство птиц выглядят внешне здоровыми, оставаясь при этом разносчиками инфекции. Заражение человека происходит воздушно-пылевым путем.

Чтобы избежать рисков для здоровья, эпидемиологи просят соблюдать простые меры профилактики:

исключить до максимума прямой контакт — не кормить с рук голубей и других птиц; тщательно мыть руки после улицы; не принимать пищу рядом с местами кормления голубей — пыль с возбудителями может оседать на еду; при уборке следов жизнедеятельности птиц на балконах и других поверхностях использовать средства защиты (перчатки и маску).

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