Роспотребнадзор предупредил об опасности контакта с голубями

исключить до максимума прямой контакт — не кормить с рук голубей и других птиц; тщательно мыть руки после улицы; не принимать пищу рядом с местами кормления голубей — пыль с возбудителями может оседать на еду; при уборке следов жизнедеятельности птиц на балконах и других поверхностях использовать средства защиты (перчатки и маску).