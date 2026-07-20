Роспотребнадзор предупредил об опасности контакта с голубями

На первый взгляд обитающие в городах голуби кажутся безобидными, но по статистике, их зараженность орнитозом колеблется в пределах 30−80%. Об этом предупредили в красноярском Роспотребнадзоре.
Специалисты отмечают, что большинство птиц выглядят внешне здоровыми, оставаясь при этом разносчиками инфекции. Заражение человека происходит воздушно-пылевым путем.
Чтобы избежать рисков для здоровья, эпидемиологи просят соблюдать простые меры профилактики:
исключить до максимума прямой контакт — не кормить с рук голубей и других птиц; тщательно мыть руки после улицы; не принимать пищу рядом с местами кормления голубей — пыль с возбудителями может оседать на еду; при уборке следов жизнедеятельности птиц на балконах и других поверхностях использовать средства защиты (перчатки и маску).
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