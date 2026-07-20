Глубоко в кроличьей норе

Господин Емельянов также заявил, что мясо кролика сейчас дорожает: «Есть несколько относительно крупных производителей, которые не могут покрыть все потребности рынка. Другое дело, что у нас еще не сформировалась культура потребления этого мяса. Некоторые не знают, как правильно готовить кролика, какие есть блюда. Но для этого есть производители, которые могут предложить не только мясо в чистом виде, но и какие-то полуфабрикаты — тогда и рынок увеличится».