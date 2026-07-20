Белгородская область получит более 5 млрд рублей на модульные котельные

В июне «Ъ-Черноземье» писал о рабочей встрече временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области Александра Шуваева и Марата Хуснуллина. Центральной темой обсуждения тогда стала безопасность жителей белгородского приграничья. Также по итогам встречи была подтверждена дополнительная поддержка по компенсации расходов на наем жилья для более чем 11,8 тыс. пострадавших семей Белгородчины. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении региону свыше 1,7 млрд руб. на эти цели из резервного фонда кабмина.