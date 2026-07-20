Компания из Новосибирской области нарастит производство антифризов

«Объем выпуска продукции в прошлом году составил 5000 тонн, хотя производственные мощности позволяют производить свыше 7500 тонн в год. Сейчас сотрудникам предстоит пройти обучение. После приступим к диагностике потока и разработке мероприятий по его улучшению», — отметила руководитель проектов РЦК Ульяна Копылова.