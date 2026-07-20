Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Компания из Новосибирской области нарастит производство антифризов

Предприятие планирует увеличить выпуск на 2500 тонн продукции в год.

Предприятие по выпуску химической продукции «АльфаХим» из Новосибирской области присоединилось к федеральному проекту «Производительность труда». Он является частью нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре компетенций (РЦК).

Компания выпускает теплохладоносители, антифризы и тосолы, водно-гликолевые растворы, средства для очистки и антигололедные реагенты. Продукция завода поставляется по всей России, в том числе на крупные объекты: космодром, аэропорты, судостроительные комплексы, распределительные центры, предприятия горнодобывающей промышленности, спортивные и туристические объекты. Вместе с экспертами РЦК планируется нарастить объем выпуска автомобильных антифризов.

«Объем выпуска продукции в прошлом году составил 5000 тонн, хотя производственные мощности позволяют производить свыше 7500 тонн в год. Сейчас сотрудникам предстоит пройти обучение. После приступим к диагностике потока и разработке мероприятий по его улучшению», — отметила руководитель проектов РЦК Ульяна Копылова.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.