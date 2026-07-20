В Ростове планируют установить новый светофор и автономное уличное освещение

Кроме того, ростовчане обратили внимание на отсутствие освещения на пешеходной дорожке от улицы Орбитальной, 52 до проспекта Королева, 29. По словам господина Скрябина, в 2025 году район подал заявку на конкурс по инициативному бюджетированию «Сделаем вместе» со сроком реализации в 2026 году — и одержал победу.