У красноярского зоопарка планируют оборудовать второй вход

В Красноярске у парка флоры и фауны «Роев ручей» планируют обустроить второй вход. Он появится со стороны будущего надземного пешеходного перехода, проект которого уже получил положительное заключение государственной экспертизы. По словам пресс-секретаря парка Олега Чипуры, новый вход рассчитывают начать делать в следующем году. Завершить работы планируют через год после старта. Второй вход должен сделать посещение парка удобнее для родителей с колясками, маломобильных горожан и тех, кому сложно подниматься в горку к действующему входу. Также в парке знают о проблемах с доступом к парковке, особенно в выходные дни. По словам представителя «Роева ручья», каждое лето здесь возникают заторы: поток машин увеличивается не только из-за посетителей парка, но и из-за тех, кто едет отдыхать на озера и в Дивногорск. Модернизация этой зоны рассматривается в рамках подготовки к 400-летию Красноярска. Накануне Gornovosti.ru сообщили, что проект виадука рядом с красноярским парком флоры и фауны получил положительное заключение госэкспертизы. Согласно документам, надземный переход выполнят в стиле функционального минимализма. Главным визуальным элементом станут две арки, напоминающие большую красную ленту. Длина пролетного строения составит 50,5 метра, ширина лестницы и перехода — более 3 метров. Конструкцию сделают из алюминия и стали, а с обеих сторон установят лифты. Со стороны Енисея также планируют оборудовать смотровую площадку, откуда будет видна Николаевская сопка и флаг России. Напомним, что ранее мы рассказали, как обитатели «Роева ручья» в Красноярске переживают сибирское лето.