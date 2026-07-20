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Нацбанк показал редкую монету 1 рубль, за которую заплатят 60 рублей

Нацбанк показал монету 1 рубль стоимостью 60 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке Беларуси показали редкую монету 1 белорусский рубль, за которую заплатят 60 рублей при покупке.

Речь идет о памятных монетах Нацбанка серии «Беларуская батлейка».

Так, выпущены медно-никелевые и серебряные монеты номиналом 1 рубль и 50 рублей соответственно.

За медно-никелевую монету 1 рубль нумизматы заплатят 60 рублей, а при покупке серебряной монеты из этой серии нужно будет заплатить 700 рублей.

Монеты продаются в кассах Нацбанка в городе Минске по адресу улица Толстого, 6. В кассы они поступят 22 июля.

Тем временем в Беларуси семья комбайнеров раскрыла реальную зарплату на уборочной.

А еще мы писали, что белорусы отправили 27 тысяч рублей на экспертизу, положив их в мусорку.