Нацбанк показал редкую монету 1 рубль, за которую заплатят 60 рублей

В Национальном банке Беларуси показали редкую монету 1 белорусский рубль, за которую заплатят 60 рублей при покупке.
Речь идет о памятных монетах Нацбанка серии «Беларуская батлейка».
Так, выпущены медно-никелевые и серебряные монеты номиналом 1 рубль и 50 рублей соответственно.
За медно-никелевую монету 1 рубль нумизматы заплатят 60 рублей, а при покупке серебряной монеты из этой серии нужно будет заплатить 700 рублей.
Монеты продаются в кассах Нацбанка в городе Минске по адресу улица Толстого, 6. В кассы они поступят 22 июля.
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