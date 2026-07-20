Сергей Кравчук: первый этап благоустройства бульваров завершится в октябре

Мэр отметил, что благоустройство бульваров ведётся за счёт Единой президентской субсидии. Первый этап работ на Амурском бульваре завершится в октябре 2026 года, полное окончание реконструкции запланировано на 2028 год. Глава города также поручил подрядчику установить возле объекта информационный паспорт с детальной схемой. До официальной сдачи объект остаётся закрытым для посещения в целях безопасности.