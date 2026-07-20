Раскрыты условия взаимодействия вируса гриппа и пептидов внутри клеток

В ее рамках исследователи пометили часть аминокислот в вирусных пептидах при помощи коротких нерадиоактивных меток, не мешавших биологическим процессам, и проследили за их взаимодействиями с клеточными структурами и белками. Это позволило ученым выявить сразу восемь сотен взаимодействий между вирусными и клеточными пептидами, и раскрыть два ключевых процесса, в рамках которых вирус использовал белки клеток для своих целей.