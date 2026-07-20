Фестиваль семейного волонтерства в Юрге объединил более 400 жителей

Более 400 человек приняли участие в фестивале семейного волонтерства «СВЕТ: Семья, Волонтерство, Единство, Традиции», который прошел в городе Юрге Кузбасса. Мероприятие организовано в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в мэрии.
Волонтеры Добро. Центра провели для гостей мастер-классы и поделились опытом своей работы. Также посетители изготавливали спички длительного горения, писали письма бойцам, раскрывали свои таланты через творчество.
На фестивале наградили победителей конкурса «Семья, где каждый — волонтер!». Дипломами главы города Юрги и памятными подарками были удостоены 17 семей, которые показали, что доброта — это их семейная традиция.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.