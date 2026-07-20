Семёнову не хватает денег на ремонт водопровода в Нижегородской области

Семёновским властям не хватает средств местного бюджета для проведения полной замены водопроводной сети. Об этом представители администрации муниципального округа сообщили в комментариях на странице губернатора Нижегородской области в соцсетях.
Поводом для ответа стали очередные жалобы жителей на регулярные отключения воды. По словам горожан, водоснабжение в Семёнове пропадает минимум раз в месяц на весь день и вечер.
В администрации округа пояснили, что сейчас ведётся разработка проекта капитального ремонта сети. Чиновники рассчитывают привлечь дополнительное финансирование из регионального и федерального бюджетов, так как оплатить столь масштабные работы исключительно за счёт местного бюджета муниципалитет не в состоянии.
Ранее сообщалось, что водоканал в Сарове присоединился к проекту «Производительность труда».