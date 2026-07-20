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Семёнову не хватает денег на ремонт водопровода в Нижегородской области

Местные власти возлагают надежды на помощь из вышестоящих бюджетов, пока жителям регулярно отключают воду.

Семёновским властям не хватает средств местного бюджета для проведения полной замены водопроводной сети. Об этом представители администрации муниципального округа сообщили в комментариях на странице губернатора Нижегородской области в соцсетях.

Поводом для ответа стали очередные жалобы жителей на регулярные отключения воды. По словам горожан, водоснабжение в Семёнове пропадает минимум раз в месяц на весь день и вечер.

В администрации округа пояснили, что сейчас ведётся разработка проекта капитального ремонта сети. Чиновники рассчитывают привлечь дополнительное финансирование из регионального и федерального бюджетов, так как оплатить столь масштабные работы исключительно за счёт местного бюджета муниципалитет не в состоянии.

Ранее сообщалось, что водоканал в Сарове присоединился к проекту «Производительность труда».