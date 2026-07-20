Виновного в гибели рабочего на стройке приговорили к принудительным работам

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновному наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством, контролем и обеспечением техники безопасности, на один год. Приговор суда не вступил в законную силу.