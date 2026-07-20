Охотинспектор Варнавинского округа снял на видео вылупление птенцов речной крачки

Охотинспектор запечатлел на камеру вылупление птенцов крачки речной на территории Варнавинского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства региона в своем макс-канале.
«Специалист повёл себя предельно бережно и профессионально. Не прикасался к крошечным птенцам и никак не вмешивался в процесс их появления на свет, понимая всю ценность этого естественного цикла», — говорится в сообщении.
Крачка речная относится к редким видам и занесена в Красную книгу Нижегородской области.
Данная видеосъемка поможет орнитологам анализировать динамику популяции редких крачек в Нижегородской области и контролировать санитарное состояние пойменных экосистем, критически важных для их размножения.
Напомним, что сотрудники Нижегородского минлесхоза вернули лебедя в естественную среду обитания.