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Как проверить подлинность нотариального документа при сделке?

QR-код на бланке проверяйте только через сайт Федеральной нотариальной палаты.

QR-код на бланке проверяйте только через сайт Федеральной нотариальной палаты.

Собираясь совершать крупную сделку, следует помнить, что сейчас могут подделать любой документ, предупреждает юрист Антон Проценко.

«Если речь идёт, например, о покупке квартиры, тщательно проверяйте все документы в Росреестре, — говорит юрист. — Лучше, чтобы бумаги были нотариально заверены, но даже в этом случае не доверяйте слепо, проверьте и такие документы».

Как объясняет специалист, на бланках нотариальных документов в правом нижнем углу есть QR-код. Чтобы проверить его подлинность, сначала через смартфон или ноутбук зайдите на сайт Федеральной нотариальной палаты. В разделе «Безопасная проверка QR на нотариальном документе» нажмите «Проверить». Если система подтвердит подлинность кода, значит, документ настоящий.

Обратите внимание: не надо проверять QR-код через обычное приложение для считывания кодов на телефоне! Мошенники это преду­сматривают, и потому код может привести вас на поддельный сайт Федеральной нотариальной палаты, и вы получите подтверждение недостоверным данным.