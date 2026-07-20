Как проверить подлинность нотариального документа при сделке?

QR-код на бланке проверяйте только через сайт Федеральной нотариальной палаты.
Собираясь совершать крупную сделку, следует помнить, что сейчас могут подделать любой документ, предупреждает юрист Антон Проценко.
«Если речь идёт, например, о покупке квартиры, тщательно проверяйте все документы в Росреестре, — говорит юрист. — Лучше, чтобы бумаги были нотариально заверены, но даже в этом случае не доверяйте слепо, проверьте и такие документы».
Как объясняет специалист, на бланках нотариальных документов в правом нижнем углу есть QR-код. Чтобы проверить его подлинность, сначала через смартфон или ноутбук зайдите на сайт Федеральной нотариальной палаты. В разделе «Безопасная проверка QR на нотариальном документе» нажмите «Проверить». Если система подтвердит подлинность кода, значит, документ настоящий.
Обратите внимание: не надо проверять QR-код через обычное приложение для считывания кодов на телефоне! Мошенники это предусматривают, и потому код может привести вас на поддельный сайт Федеральной нотариальной палаты, и вы получите подтверждение недостоверным данным.