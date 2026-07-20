У экс-мэра Красноярска Логинова могут изъять земельный участок из-за долга по алиментам

Речь идет о задолженности на несовершеннолетних детей. По данным суда, сумма долга выросла до 150 тыс. рублей. Исполнительное производство по алиментам было возбуждено еще в ноябре 2025 года, тогда задолженность составляла 126 тыс. рублей. Пристав попросил обратить взыскание на участок Логинова в микрорайоне Славянский. Его площадь составляет 100 кв. метров. По данным кадастровых сервисов, участок расположен между жилыми домами, а его примерная кадастровая стоимость составляет около 93 тыс. рублей.