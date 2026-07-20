У экс-мэра Красноярска Логинова могут изъять земельный участок из-за долга по алиментам

У бывшего главы Красноярска Владислава Логинова могут изъять земельный участок в счет долга по алиментам. Такое требование судебного пристава удовлетворил Октябрьский районный суд.
Речь идет о задолженности на несовершеннолетних детей. По данным суда, сумма долга выросла до 150 тыс. рублей. Исполнительное производство по алиментам было возбуждено еще в ноябре 2025 года, тогда задолженность составляла 126 тыс. рублей. Пристав попросил обратить взыскание на участок Логинова в микрорайоне Славянский. Его площадь составляет 100 кв. метров. По данным кадастровых сервисов, участок расположен между жилыми домами, а его примерная кадастровая стоимость составляет около 93 тыс. рублей.
Известно, что у бывшего мэра трое детей. Один из них уже совершеннолетний, еще двое несовершеннолетние. Сейчас Владислав Логинов также проходит фигурантом по уголовному делу. Суд по этому делу начался 14 июля. По версии следствия, экс-мэр Красноярска и бывший вице-мэр Алексей Давыдов получили взятки на общую сумму 265 млн рублей от подрядчиков, занимавшихся ремонтом дорог и благоустройством.
Логинов в суде заявил, что не согласен с обвинением и готов дать показания. Алексей Давыдов также отрицает вину. Другие фигуранты дела, вину признали.