В Приморье откроют 660 профильных классов и введут классы профессионалитета

В новом учебном году акцент сделают на русский язык и литературу: впервые вводится единый список обязательного чтения, включающий как художественные, так и научные произведения, а в начале года со школьниками проведут собеседование по прочитанному. В регионе также продолжается активная профориентационная работа в рамках проектов «Билет в будущее», «Аттестат + профессия» и «Точка роста».